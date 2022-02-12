الكشف عن سبب استيقاظ بعض الأشخاص بالليل

كشف متخصص في طب النوم في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، عن أسباب استيقاظ الشخص في بعض الأحيان بالليل.

وأوضح المتخصص ألكسندر ميلنيكوف، أن استيقاظ الشخص في بعض الأحيان في الليل يشير إلى الأرق، وفي حالات أخرى يكون الوضع طبيعيًا.

ودعا الانتباه لعدد مرات انقطاع النوم ليلاً، مشددا على أن "الاستيقاظ القصير في الليلة عدة مرات أمر عادي".

ودعا الطبيب، يجب للانتباه إلى سبب الاستيقاظ، وكذلك ما إذا كنت تشعر بالراحة في الصباح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا سبب للقيام بأبحاث حول النوم. يمكن أن يكون للانتهاكات أسباب عديدة. يمكنك التعرف عليها في الموعد مع طبيب أمراض عامة.