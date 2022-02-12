13 وفاة و 1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 13 حالة وفاة و 1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 43، سلفيت 23، طولكرم 71، ضواحي القدس 10، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 74،نابلس 118، الخليل 25، جنين 63، طوباس 10، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 397، مدينة القدس 930".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 130، سلفيت 107، طولكرم 250، ضواحي القدس 27، رام الله والبيرة 494، بيت لحم 202، نابلس 435، الخليل 843، جنين 206، طوباس 65، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 950، مدينة القدس 2200".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في بيت لحم، 3 حالات في جنين، حالة في الخليل، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 304 مرضى، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.