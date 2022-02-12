المدلل: رسالة القائد النخالة لطفلة "ميار" كانت حقيقية وصادقة على الصرخة التي أطلقتها

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، لابنة الأسير محمود جرادات (ميار)، كانت اجابة حقيقية وصادقة على الصرخة التي أطلقتها الطفلة.

وقال القيادي المدلل خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأسرى"، ظهر اليوم إن :" صرخة الطفلة ميار نابعة من التاريخ وتذكرهم بصرخة المرأة المسلمة إلى المعتصم، والشعب الفلسطيني يصرخ هذه الصرخة وامعتصماه وأمام هذا الصدق الذي توشحت به ميار، يخرج المعتصم زعيم المقاومة بنبرة صوته الثائرة المعهودة وبثقة القائد، ولكن بمشاعر أبوية فياضة"، لافتا إلى أن هذه الرسالة تؤكد مدى المشاعر الذي تتحرك بقلب هذا الثائر، وهذه الرسالة كانت لها الأثر الكبير على الطفلة ميار وعائلتها .

وأضاف :" الرسالة تمثل رسالة ثقة واطمئنان لعائلة الأسير جرادات، بأننا لا يمكن أن ننسى أسرانا ومقاومينا، وعوائلهم، و رداً مفعم بالقوة والشعور بالأبوية من رجل يشارك عائلات الشهداء والأسرى بكل تفاصيلهم"، مؤكداً أن الأمين العام يكرر وعده لميار تأكيداً على كلامها العفوي المقاوم، بأننا (حنبنيه، حنبنيه)، وما هي إلا رسالة تحد واضحة للاحتلال، بأن ما يرتكبه من جرائم لن يجعل شعبنا ينكسر.

وأشار القيادي في الجهاد إلى أن القائد النخالة أكد خلال اتصاله المباشر وهذا حدث غير مسبوق من أي قائد أجاب على طفلة صرخت، وكم من أطفال صرخوا ولم يلقوا جواباً، لافتا إلى أن الأمين العام للجهاد الإسلامي يدرك جيداً أن الضفة والقدس هي جوهر الصراع مع الاحتلال، لذا هو دائماً يدفع في ديمومة الاشتباك في القدس والضفة المحتلة مع الاحتلال، وهذا هو المطلوب اليوم.

وأوضح أن القائد النخالة لا يمكن أن يتراجع أبداً ولا يمكن أن يوقف مد المقاومة، ولا يمكن أن يتخلى عن أبناء شبعه، مشيراً إلى أن الأمين العام عاش بداية حياته في السجون، ثم مبعداً والأن مطلوباً للاحتلال وأمريكا، وهو يعبر عن إرادة الفلسطيني الصلب.

وختم القيادي المدلل حديثه قائلاً :" ما الذي جعل فتاة صغيرة مثل ميار تتحدث بهذه العفوية وتطلق هذه الجملة ( والله أنك امتلكت نخوة المعتصم)؟ ، هو الصدق الذي يمتلكه القائد النخالة"، مجدداً تأكيده أن التحدي والإصرار الذي يمتلكه الأمين العام القائد النخالة هو الذي سينتصر بنهاية المطاف..

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، هاتف عائلة الأسير محمود غالب جرادات، الخميس الماضي وأثنى في اتصاله الذي تحدث خلاله مع زوجة الأسير أم ساجد وابنته الطفلة ميار التي ظهرت على شاشات الإعلام، وصدحت برسالة تحدٍ للاحتلال، و بصمود العائلة وثباتها.

وأشاد القائد النخالة في اتصاله، ببلاغة الطفلة ميار، معتبرًا رسالتها أقوى من إرهاب العدو، و تحمل رسالة الحق في مواجهة الباطل الصهيوني.

كما أشاد بالهبة الكبيرة لجماهير جنين ورباطهم أمام منزل الأسير محمود جرادات.

وفيما يلي مقطع مسجل لحوار القائد النخالة مع الطفلة ميار خلال الاتصال الذي أجره مع العائلة :