بث مباشر مباراة تشيلسي وبالميراس نهائي كأس العالم وتردد القناة الناقلة

بث مباشر مباراة تشيلسي وبالمبراس اليوم، يبحث تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت 12-2-2022 عن بطولة جديدة ولقب يضاف إلى خزائنه، عندما يواجه منافسه القوي بالميراس البرازيلي في الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في دولة الإمارات الشقيقية بداية من 5 فبراير الجاري.

"فريق فلسطين اليوم" رصد خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كثيرة عن موعد وتوقيت مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022 التي تجمع بين فريق "تشيلسي وبالمبراس"، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

بث مباشر مباراة تشيلسي وبالمبراس اليوم

موعد مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بالميراس البرازيلي السبت 12-2-2022

وينطلق اللقاء الكروي بين بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي السبت 12-2-2022 عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبالمبراس

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية الجمعة حصول مجموعة أبوظبي على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات.

ونشر قنوات أبوظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبوظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي_الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت».

وأضاف: «ذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية».

وأشارت إلى أن بث المباريات سيكون عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.





بث مباشر مباراة تشيلسي وبالمبراس اليوم

وُشارك في البطولة سبعة أندية هي:

الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.

الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.

بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».

- تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بالميراس البرازيلي

ومن المتوقع أن يعتمد توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي على التشكيل الآتي أمام بالميراس البرازيلي.

في حراسة المرمي: كيبا

في خط الدفاع: كريستنسن – سيلفا – روديجر – أزبيليكويتا

في خط الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ألونسو

في خط الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتز.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية لمشاهدة مباشرة لمباريات كأس العالم للأندية اليوم من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

لمشاهدة المباراة اضغط هنــــــــــــــــــــــا