اضبط الآن: تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra الناقلة مباراة الأهلي والهلال السعودي

Dhabi تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra الناقلة مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم في كأس العالم للأندية HD- يسعى عشاق الكرة المستديرة لضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية وعلى وجة الخصوص محبي وعشاق النادى الأهلى الذى يتقابل اليوم مع الهلال السعودي في مباراة حاسمة، لمعرفة من صاحب البرونزية في كأس العالم للأندية والتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، حيث يتابع عدد كبير من المتابعين وعشاق الساحره المستديرة ويرغبون في معرفة القنوات الناقله لمباراة الاهلي والهلال السعودي اليوم بصورة عالية الجودة hd لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra الناقلة مباراة الأهلي والهلال السعودي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا

وتعتبر قناة ابوظبي الرياضيه اكسترا واحدة من القنوات المهمة التي حظت باهتمام عدد كبير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي والشرق الاوسط، وذلك بعدما أعلنت عن حصولها بشكل حصري على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، والتي تقام على أرضية ملاعب الامارات العربيه المتحدة، واليوم تعقد مباراة هامة جداً، القمة العربية التي تجمع بين الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022، علي ان يتم اللقاء وذلك في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهره وفي تمام الساعه الرابعه عصرا بتوقيت المملكه العربيه السعودية.

اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا Extra

وحصريا يمكن أن يتم ضبط إشارة الاستقبال الخاصة بقناة أبو ظبي الرياضية اكسترا التي أعلنت عن حصول إدارتها علي حقوق بث المباراة اليوم ،وذلك عبر الاحداثيات التالية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جدول تردد قناة أبو ظبي الرياضية

كما يمكن أيضا بسهولة ويسر الحصول على مشاهدة مباشرة لمباريات كأس العالم للأندية اليوم من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500







