بث مباشر: مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية اليوم والقنوات الناقلة

ينطلق اللقاء بين الفريقين الكبيرين، الأهلي المصري والهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية السبت 12- 2-2022 عند الساعة الثانية عصرا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والأردن والرابعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات الشقيقة- دبي- أبوظبي.

وكان الهلال السعودي خسر بهدف نظيف أمام نظيره تشيلسي خلال اللقاء الذي جمعهما في دوري نصف النهائي ليواجه الفريق السعودي نظيره الأهلي لخطف لقب المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية.

الأهلي المصري خسر أيضا أمام نظيره بالميراس بنتجية هدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي في دور نصف النهائي، لتكتمل ملامح الصراع على اللقب والمركز الثالث، حيث سيواجه تشيلسي نظيره بالميراس السبت المقبل في النهائي، ويواجه الأهلي المصري نظيره الهلال السعودي.

لمتابعة مشاهدة بث مباشر لقناة أبوظبي اكسترا Abu Dhabi Sport Extra المجانية الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية اضغط هنــــــا

مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية السبت 12-2-2022

قنوات أبوظبي الرياضية حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 5 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير .

ويبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الأهلي على تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية ومباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

وزفت قنوات أبوظبي خبرا سعيدا لجماهير الأهلي ببث مباريات الفريق عبر قناة أبوظبي على يويتوب، بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير من صعوبة متابعة مباريات الأهلي عبر التطبيق.

رابط بث مباشر لقناة ابو ظبي الرياضية عبر يوتيوب لمتابعة مشاهدة مباراة الأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابعة لبطولة كأس العالم للأندية

اضغط هنــــــا في حالة توقف البث المباشر لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي المصري القادمة ضد الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية

تردد قنوات أبوظبي الرياضية على النايل سات

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية اليوم الجمعة حصول مجموعة أبوظبي على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 5 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير .

ونشر قنوات أبوظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبوظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي_الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت».

وأضاف: «ذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية».

وأشارت إلى أن بث المباريات سيكون عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

وتُشارك في البطولة سبعة أندية هي:

الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.

الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.

بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».