كورونا غزة: 6 وفيات و397 إصابة والحالات الحرجة تُسجل "111"

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 12/2/2022 ، عن تسجيل "6" حالات وفاة واصابة "397" بعد اجراء 1110 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 232165 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 34644 حالة ، واجمالي المتعافين 195703 حالة واجمالي الوفيات 1818 وفاة

وبشأن التطعيمات ، أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 604791 شخص