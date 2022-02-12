السعودية : رسوم إصدار الجواز الإلكتروني الجديد عن القديم؟

أكدت المديرية العامة للجوازات أن بإمكان المواطن طلب استبدال الجواز السابق بالجواز الإلكتروني الجديد حتى وإن كان سارياً وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره.

وبينت في ردها على الأسئلة الشائعة عن الجواز السعودي الإلكتروني الجديد، أنه في المرحلة الأولى للإصدار يتم حجز موعد عن طريق «أبشر» لمراجعة جوازات المنطقة، ومازالت رسوم إصدار الجواز وتجديده كالسابق 300 ريال لخمس سنوات و600 ريال لـ10 سنوات، مشيرةً إلى أنه سيستمر إصدار الجواز السابق بعد تدشين الجواز الإلكتروني حتى اكتمال مراحل التدشين.

ولفتت إلى أن مزايا الجواز الإلكتروني أنه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة وروعيت فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إذ يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامل الجواز، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية، ويساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع أما بخصوص التأشيرات فهي مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة بين الدول.

وأكدت أن استبدال الجواز السابق بالإلكتروني غير إلزامي، وأنه يشمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة، ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص، مشيرةً إلى أن التوقيع على صفحة الجواز عائد لرغبة حامل الجواز.