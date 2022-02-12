مُؤشر صباحي مُنتشر من أعراض السرطان..!

يعتبر السرطان مرض صامت ومميت لا تظهر عليه علامات في البداية للأسف، ووفقًا لأحدث المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم ، حيث تسبب في حوالي 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020 أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات، وأكثر أنواع السرطانات شيوعًا هي سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم وسرطان البروستاتا.

السعال هو مؤشر واضح لعدد من الأمراض بما في ذلك الأمراض الشائعة مثل التعب والأمراض الشديدة مثل السرطان. على الرغم من أن السعال المستمر بمجرد استيقاظك قد يكون علامة على بعض المضاعفات الأخرى ، إلا أنه لا يمكن استبعاد ارتباطه بالسرطان ، خاصة إذا كنت معتادًا على التدخين.

ووفقاً للخبراء "غالباً ما يستيقظ المدخنون وهم مصابون بسعال في الصباح. ومع ذلك ، يجب فحص السعال المستمر لمدة تزيد عن أسبوعين. خاصة إذا كنت مدخنًا".

وحذر الخبراء من أن الاستيقاظ مع التهاب الحلق "المستمر" والموجود منذ أكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن هو علامة تحذيرية أولى.

حسب منظمة الصحة العالمية المواد المسببة للسرطان الجسدية ، مثل الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع المؤين ؛ المواد الكيميائية المسرطنة ، مثل الأسبستوس ، ومكونات دخان التبغ ، والكحول ، والأفلاتوكسين (ملوث غذائي) ، والزرنيخ (ملوث لمياه الشرب) ؛ والمواد المسرطنة البيولوجية ، مثل بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات تسبب السرطان.

يحدث السرطان عندما تتحول الخلايا الطبيعية داخل جسم الإنسان إلى خلايا سرطانية. تزداد شدة السرطان على مستويات متعددة تبدأ من الآفة ما قبل السرطانية إلى الورم الخبيث.

عوامل الخطر المختلفة للإصابة بالسرطان

يعد تعاطي التبغ وشرب الكحول وتناول نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني وتلوث الهواء من عوامل الخطر للإصابة بالسرطان. كما تتطور بعض أنواع العدوى المزمنة إلى الإصابة بالسرطان. تقول منظمة الصحة العالمية ، أن ما يقرب من 13٪ من السرطانات التي تم تشخيصها في عام 2018 على مستوى العالم تُعزى إلى العدوى المسببة للسرطان ، بما في ذلك هيليكوباكتر بيلوري ، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، وفيروس التهاب الكبد B ، وفيروس التهاب الكبد C ، وفيروس إبشتاين بار.