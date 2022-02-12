له علاقة بفلسطين.. قيادي بالجهاد يدعو صحة لبنان لتصحيح خطأ وارد على منصتها

طالب ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، وزارة الصحة اللبنانية بضرورة الإيعاز إلى المعنيين لديها بالبرمجة لتصحيح الخطأ الوارد على منصتها في الاستمارة الخاصّة بالوافدين إلى لبنان.

وأوضح عطايا في تصريح صحفي، أن "الأمر متعلق بخاصيّة البحث في بند تحديد الجنسية للوافدين من خارج لبنان، حيث لن يجد الباحث عبر رابط وزارة الصحة اللبنانية https://pass.moph.gov.lb/ "فلسطين" بين أسماء الدول الواردة، وبعد البحث الدقيق سيجد خيار "الأراضي الفلسطينية"".

وتابع متسائلاً: "إن كانت وزارة الصحّة لا تعتبر "فلسطين" جنسيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهل استبدال "فلسطين" بـ"الأراضي الفلسطينية" أمر مقصود، أم هو خطأ في البرمجة غير مقصود؟!".

كما أبدى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، "خشيته من تنفيذ مخططات مشبوهة تضرّ بالمصلحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وتصبّ في خدمة مشروع التوطين".

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في 12 مخيماً منتشرين على كافة أراضي الدولة اللبنانية، ويعانون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، فاقمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية في البلاد.