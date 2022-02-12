الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في بلدة طمرة

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت 12 فبراير 2022، المواطن رحيل سمار من مدينة طمرة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، على هدم منزله بذريعة عدم الترخيص.

وأقدم سمار على هدم منزله ذاتيا، خشية تحمله تكاليف الهدم الباهظة، التي تفرضها عليه سلطات الاحتلال في حال قامت هي بهدمه.

ويُكثف الاحتلال من جرائم هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، إذ أجبر المقدسي محمود أبو دياب على هدم منزله أمس الجمعة، كما طال شبح الهدم قرية الزعرورة في النقب خلال الأسبوع الماضي، إضافة لهدم منزل لعائلة محارب في مدينة اللد.

ويعاني فلسطينيو العام 48 من قانون "كامينتس الإسرائيلي" العنصري الذي سنه الكنيست، بهدف محاربة البناء العربي وهدم منازل العرب، ووقف عملية التمدد العمراني للفلسطينيين، وحصارهم على أقل مساحة ممكنة.