أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 43 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (التاسع من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 92.71 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 11.14% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.64%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.05% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.97% لتسجل نحو 43,359 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.70% لتسجل نحو 3,080 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.46% لتسجل نحو 413 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.78% لتسجل نحو 0.8504 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.41% لتسجل نحو 1.18 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.60% لتسجل نحو 110 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.81% لتسجل نحو 54 دولار.

انخفض سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 0.96% لتسجل نحو 87 دولار.