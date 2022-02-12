العثور على جثة "أمريكي" محاطة بأكثر من 100 ثعبان

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن شرطة ولاية ماريلاند، عثرت على جثة رجل في منزله، محاطة بأكثر من 100 ثعبان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن الشرطة استجابت لاتصال وردها من أحد جيران الضحية، البالغ من العمر 49 عاماً، حيث أبلغها أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقداً للوعي، بعد أن ذهب لتفقده.
ووفق الصحيفة الأمريكية؛ فقد قالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز، إن موظفي الإسعاف عثروا على الرجل ملقى على الأرض، وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة التيمور لتشريحها.
وأضافت: "عثرت الشرطة داخل المنزل على أكثر من 100 ثعبان، سام وغير سام، من عدة أنواع مختلفة، والتي لم يكن الجيران على علم بها".
ونقلت "نيويورك بوست" عن جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل، قولها: "إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة، على مدار أكثر من 30 عامًا من الخبرة".