ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 12/2/2022

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت 12/2/2022، في السوق الأردنية، بقيمة تراوحت بين 40 و50 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة، فقد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 37.9 دينارا، والشراء إلى 36.4 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 44.2 دينارا، والشراء إلى 41.7 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 إلى 33.9 و30.9 دينارا على التوالي.

عالميا، قفزت أسعار الذهب في ختام تداولات يوم أمس الجمعة 11 شباط/فبراير إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6 في المئة إلى 1855.17 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 2.5 في المئة.

وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.3 في المئة إلى 23.48 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1030.49 دولارا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.9 في المئة إلى 2320.18 دولارا.