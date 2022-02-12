مهجة القدس: الحركة الأسيرة ستشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

أكد المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعانين ، أن مصلحة إدارة السجون فتحت نيرانها على الأسرى ضمن سياسة ممنهجة لكسر إرادتهم.

وقال الزعانين خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" :" إن إدارة السجون تريد من خلال تصعيدها ترميم هيبة الردع التي كسرها أبطال نفق الحرية في سجن "جلبوع"، لافتا إلى أن الحركة الأسيرة تخوض المعركة بكل عنفوان وقوة وتمسك بحقوقهم وثوابتهم التي لن يتخلوا عنها مهما كلف الأمر.

وأضاف:" هناك خطة ممنهجة لما تسمى إدارة مصلحة السجون للتضييق على الأسرى خاصة عقب نفق الحرية و الأسرى يحتاجون في معركتهم حملة إعلامية قوية ودعم وإسناد شعبي كبير"، مبيناً أن الحركة الأسيرة سيكون هناك يوم واحد للإضراب عن الطعام مع الإبقاء على الخطوات النضالية لمواجهة إدارة السجون.

وأشار إلى أن الخطوات التي بدأها الأسرى خطوة استراتيجية وكبيرة لإيصال رسالة لإدارة مصلحة السجون مفادها أنه غير مسموح المساس بالخطوط الحمراء للحركة الأسيرة، مؤكداً أن الاحتلال يعلم جيداً أن الأسرى لن يتراجعوا عن أي خطوة يقدمون عليها مهما كان الثمن.

وطالب المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس باتساع التضامن الجماهيري والشعبي مع معركة الحركة الأسيرة في السجون تزامناً مع التركيز إعلاميًا على قضية الأسرى، داعيًا جماهير شعبنا في الداخل المحتل الخروج بمسيرات داعمة لنصرة الأسرى على جميع المفترقات والحواجز والمعتقلات للاحتجاج على ممارسات إدارة السجون بحق الأسرى.