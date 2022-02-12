جنود الاحتلال ينصبون حواجز عسكرية جنوب جنين

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 12 فبراير 2022، عدة حواجز عسكرية قرب مفترق بلدة عرابة، وقرية كفيرت، وعلى الشارع الرئيس في قرية بير الباشا جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية، بين المواطنين وقوات الاحتلال على مفترق عرابة الواصل بشارع جنين- نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع.