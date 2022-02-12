سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 فبراير 2022، أسعار العملات هي محط اهتمام المصريين في الجمهورية، فتتجه أنظار معظمهم صوب البورصة المصرية أو العالمية، للاطلاع على سعر صرف العملات الأجنبية وأبرزها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، فأسعار العملات تهم فئات عديدة من الناس، وخاصة التجار وشركات الصرافة والمستثمرين، وكذلك المواطنين المصريين وخاصة الذين يتلقون رواتبهم بالعملة الأمريكية، فهي محط ارتفاع وانخفاض بشكل يومي وأحيانا تنخفض أو ترتفع في لحظة.

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات المتداولة في الوطن العربي، لهذا يبحث المصريون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 فبراير 2022، وهو ما توفره لهم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية باستمرار، لأن فريقها يتابع على الدوام البورصة المصرية وأسعار عملتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 فبراير 2022

ويُعاني المصريون من انخفاض الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أن الأوضاع المعيشية والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهو ما أثر سلبا على المواطن المصري، لأن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفيه لشراء مستلزمات أسرته طيلة شهر كامل.

وتُعاني جمهورية مصر العربية من أوضاع اقتصادية غير مستقرة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وخاصة مقابل الدولار الأمريكي والشيكل "الإسرائيلي"، الأمر أثر على الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ جدا، وهو ما أجبر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ قرار بتعويم الجنيه منذ سنوات عدة.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وقبل نحو شهر اتخذ الرئيس السيسي قرار برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 2700 جنيه، وهو ما رحب به ملايين الناس هناك، إلا أن العديد من المحللين والمراقبين والخبراء الاقتصاديين، استبعدوا أن تطبق مصر هذا القرار، بسبب الأوضاع التي تعيشها.

ويفوق عدد سكان مصري الـ 100 مليون نسمة، ويوجد فئات عديدة تعيش في الأرياف والقرى، يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، حتى أن الكهرباء لا تصل إلى مساكنهم.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

ووصل متوسط سعر الدولار الأمريكي في مصر، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.