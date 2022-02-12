من هي الطفلة "ميار" التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بها ؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة، بعدة مقاطع فيديو لـطفلة فلسطينية من مدينة نابلس، لبلاغتها التي أظهرتها أمام شاشات الإعلام، خلال وقفة جماهيرية، نظمت أمام منزلها المهدد بالهدم من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

"ميار" ابنة الأسير محمود غالب جرادات، أشاد رواد مواقع التواصل بكلماتها القوية ورسالة التحدي التي أطلقتها وسط حشد جماهيري كبير، جاء يساند عائلتها بعد قرار الاحتلال بهدم منزل والدها.

ويقبع الأسير محمود غالب جرادات، داخل سجون الاحتلال دون محاكمه منذ اعتقاله وعدداً من أفراد عائلته في نهاية العام الماضي2021، بتهمة التخطيط وتنفيذ عملية قتل مستوطن.

رسالة الحق

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، هاتف عائلة الأسير محمود غالب جرادات، وأثنى في اتصاله الذي تحدث خلاله مع زوجة الأسير أم ساجد وابنته الطفلة ميار التي ظهرت على شاشات الإعلام، وصدحت برسالة تحدٍ للاحتلال، و بصمود العائلة وثباتها.

وأشاد القائد النخالة في اتصاله، ببلاغة الطفلة ميار، معتبرًا رسالتها أقوى من إرهاب العدو، و تحمل رسالة الحق في مواجهة الباطل الصهيوني.

كما أشاد بالهبة الكبيرة لجماهير جنين ورباطهم أمام منزل الأسير محمود جرادات.

رفض الاستئناف

ويوم الخميس الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزل عائلة الأسير محمود غالب جرادات، من بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين، شمالي الضفة، يوم الخميس المقبل.

وأبلغت مؤسسة الدفاع عن حقوق الفرد "هموكيد"، عائلة الأسير محمود غالب جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزله، بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به المؤسسة ضد الهدم.

وفي 19 ديسمبر 2021، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الأسير محمود جرادات، في عملية زعم فيها جيش الاحتلال أن قواته وبالتعاون مع جهاز "الشاباك" تمكنت، من اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" شمال مدينة نابلس، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة.

يذكر أن الأسير محمود جرادات متزوج و لديه ٤ أطفال، وتعرض للاعتقال مرتين، وقضى ٨ سنوات في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.