إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 12 فبراير 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6063 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6400.

وأوضحت، أن المغادرين توزعوا إلى 5945 مواطناً و68 أجنبياً، و50 من فلسطينيي الداخل.

وأشارت إلى أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6290 مواطناً، و70 أجنبياً، و38 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.