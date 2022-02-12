فائدة مهمة لـ الليمون الأسود للصحة وتخسيس الوزن..!

يساعد الليمون الأسود "اللومي" في الحفاظ على الصحة، والوقاية من الأمراض المختلفة، وهو يدخل في العديد من الأكلات والأطباق الشهية العالمية، ويحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الغذائية، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أهم فوائد الليمون الأسود للصحة وتخسيس وإنقاص الوزن.

فوائد الليمون الأسود للصحة وتخسيس وإنقاص الوزن

يصنع الليمون الأسود عن طريق تجفيف الليمون وتخليصه من الماء، ويحتفظ الليمون الأسود بقشره الذي يمكن أن يعزز فقدان الوزن، والذي قد يبطىء أيضًا تراكم الدهون في الجسم.

يرجع ذلك لاحتواء قشر الليمون على ألياف البكتين (Pectin) القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء الهضم والشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وبالتالي فقدان الوزن.

بالمقابل لا يحتوي عصير الليمون على البكتين، ويصعب على أغلب الأشخاص تناول قشور الليمون الطازج، لكن في حالة تجفيف الليمون فيتم استخدامه بالكامل دون التخلي عن القشور.

أيضًا بينت دراسة علمية بأن قشور الليمون المجفف تحتوي على نسبة أكبر من البكتين بالمقارنة بقشور الليمون الطازج، حيث أن التجفيف يزيد من إنتاج البكتين، هذا ما يفسر فوائد الليمون الأسود للتخسيس وفقدان الوزن الزائد.

فوائد الليمون الأسود

الليمون الأسود يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويعمل على الوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، وتقوية عضلة القلب، وله قدرة على تنظيم ضخ الدم إلى القلب، وعلاج خفقان القلب.

يعمل على محاربة البكتيريا الضارة، ويساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي، وطردها خارج الجهاز الهضمي، فهو يُعدّ من أقوى مطهرات الأمعاء والمعدة، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج.

يساعد اللومي "الليمون الأسود" في الحفاظ على صحة المرأة الحامل بعد عملية الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، فهو غني بنسبة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويعمل على تعويض النقص في نسبة فيتامين ج، ويعزز الجهاز المناعي.

الليمون الأسود غني بنسبة كبيرة من الريبوفلافين، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وهي المواد الغذائية التي تعمل على تحفيز الدماغ لإطلاق إشارات لفتح الشهية وتناول كمية أكبر من الطعام، ويمكن تناول مشروب شاي الزنجبيل بالليمون الأسود للحصول على نتائج أفضل.

مفيد في إدرار البول، والعلاج من احتباس البول، ويساعد على الحماية من الإصابة بأمراض الكلى.

فوائد الليمون الأسود للتخسيس وإنقاص الوزن

الليمون الأسود غني بنسبة كبيرة من المعادن الغذائية والفيتامينات المفيدة للتخسيس، ويعمل على التحسين من أداء الجهاز الهضمي، فهو يساعد على طرد السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي، ويمنع تخزين المواد الغذائية بالجسم على صورة دهون، كما أن تناول مشروب الليمون الأسود يعمل على التسريع من عملية حرق الدهون، وله دور كبير في القضاء على السمنة والتخلص من الكرش.

كيفية تحضير شاي الليمون الأسود

للحصول على فوائد الليمون الأسود للتخسيس يتم تحضيره بالخطوات الاتية:

1. المكونات

تحضر المكونات الاتية:

2 حبة من الليمون الأسود المجفف.

4 أكواب ماء.

قليل من العسل الأبيض لتحليته إن رغب بذلك.

2. طريقة التحضير

تتبع الخطوات الاتية للحصول على فوائد الليمون الأسود للتخسيس:

يكسر الليمون الأسود إلى قطع ويضاف إليه الماء في قدر عميق.

يوضع القدر على نار عالية.

ينتظر حتى غليان المزيج على النار، ثم تخفف النار إلى المتوسطة، ويترك الليمون الأسود مع الماء يغليان لمدة 4 دقائق.

يرفع الخليط من على النار، ثم يصفى من خلال القماش القطني أو مرشح القهوة للتخلص من القطع الصلبة.

يضاف العسل الأبيض إلى الشاي ويحرك جيدًا حتى الذوبان.

يشرب هذا المشروب ساخنًا أو بدرجة حرارة الغرفة، ويمكن وضع الكمية المتبقية في الثلاجة لتناوله في ما بعد.