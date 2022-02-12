النفط يصل لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:07 ص
12 فبراير 2022
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ارتفعت أسعار النفط 3%، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا، إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولار أو 3.6% إلى 93.10 دولار للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها الاثنين.

كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية، مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

 

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