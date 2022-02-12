سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 12 فبراير 2022، وخلال الساعات المقبلة رصد فريق فلسطين اليوم خلال الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الدولة عبر الانترنت عن أسعار الدولار والعملات أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم في البنوك ، وايضًا في السوق السوداء .

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 12 فبراير 2022

وشهد سعر الدولار اليوم في لبنان، السبت 12 فبراير/شباط 2022، تراجع بالسوق الموازية (السوداء)، متأثرًا بقرار صرف الدولار وفق سعر "صيرفة".

سبب تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان

وشهدت السوق الموازية خلال اليومين الماضيين تراجعاً ملحوظاً لسعر الدولار، الأمر الذي ارتبط بعوامل عديدة حصلت مؤخراً في سوق القطع والصّيرفة.

وقال أحد الصرافين في مدينة صيدا، إنّ "السوق شهد إقبالاً على بيع الدولار خلال الآونة الأخيرة خوفاً من هبوط أكبر في السعر"، مشيراً إلى أنّ "الذين بادروا إلى بيع الدولار كانوا من الذين يريدون تخزين الليرة لديهم لشراء دولارات على سعر متدنّ ومنخفض"، بحسب صحف ومواقع محلية.

وأوضح أنّ "سوق الصيرفة بات يوفر الدولارات بشكل دوري وهناك توقعات أن ينخفض سعر العملة الصعبة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة إن لم تحصل مفاجآت"، مشيراً إلى أن "العوامل الأساسية التي تضغط على السوق هي المضاربات المفاجئة والمنصات التي باتت أسعارها تفوق الرقم الحقيقي في السوق".

وختم: "الناس لا يصدّقون إلا المنصات، ويريدون البيع والشراء على أساسها.. الأمر هذا يزيدُ من سعر الدولار بين الحين والآخر".

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الجمعة، ما بين 21000 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين ما بين 20900 و21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 12 فبراير 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) بلغ يوم الجمعة، 46 مليون دولار بمعدل 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وتراوح سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 21 ألف ليرة و21.050 ألف ليرة لكل دولار.