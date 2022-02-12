مصابون "بأوميكرون" يتحجون بـ"لفحة هوا" ..فكيف تعرف أنك مصاب ؟

"معي لفحة هوا "، ثلاث كلمات هي الأكثر لفظاً بين المواطنين في قطاع غزة، والأكثر تعبيراً من الأشخاص التي تشعر بألم في الحلق والظهر وارتفاع في درجات الحرارة، عند السؤال عن حالتهم الصحية.

كلمات يحاول من خلالها العديد من المواطنين في القطاع التهرب من اشتباه إصابتهم بـ"فايروس كورونا"، في وقت يشهد القطاع التفشي لفايروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون"، فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة11/2/2022، 1710إصابة جديدة بفايروس كورونا، بالإضافة لتسجيل 6 حالات وفاة خلال الـ24ساعة الماضية، وفق ما جاء في التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية.

"مراسل فلسطين اليوم"، تحدث للطبيب شادي عوض استشاري الأمراض الصدرية ومسؤول وحدة فرز الجهاز التنفسي (كورونا) في مستشفى الشفاء بغزة، للوقوف على الأعراض التي تستوجب إجراء فحص PCR، قبل تلقي أي علاج، وما هي الأعراض التي تصاحب الانفلونزا الموسمية".

فقد أكد استشاري الأمراض الصدرية، أن أعراض الإصابة بالانفلونزا الموسمية والمتحور الجديد "أوميكرون" متشابها جداً، لكن ما يفرق الإصابة بالمتحور الجديد هي حدة وقوة الأعراض التي تصاحب الشخص المصاب به.

وبين أن أعراض "أوميكرون"، والتي تثبت الإصابة به، والتي تم ملاحظتها من خلال متابعة الأطباء للمرضى، هي الشعور بـ"آلام شديدة في أسفل الظهر، وأخرى في الحلق"، وصفها البعض أنه بـ"الشوك الموضوع داخل الحلق من شدة الألم".

"كذلك الشعور بهزلان في الجسم ، وأرق شديد جداً، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل من 40 إلى 41 درجة مئوية، فضلاً عن تعرض بعض الحالات لشعور بالرشح والسعال ".

الانفلونزا الموسمية

وأوضح مسؤول وحدة فرز الجهاز التنفسي (كورونا) في مستشفى الشفاء بغزة، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل بشعور الشخص بـ" ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وهزلان بسيط، بالإضافة للسعال والرشح والعطس، وغياب الألم الحلق والتي تكون عارض أساسي للمصاب بالمتحور وإن شعر به المصاب بالانفلونزا يكون بحدة قليلة جداً وعند البعض ، داعيًا كل من يشعر بأعراض المتحور الذهاب لإجراء فحص PCR؛ لحماية نفسه وسرعة تلقي العلاج المناسب ومنع نقل العدوى.

وبشأن الأعراض التي تتطلب سرعة إجراء فحص PCR، أكد الطبيب عوض، أن اجتماع أعراض الألم في الحلق وأسفل الظهر لدى الشخص، تثبت إصابته بالمتحور "أوميكرون" حال قام بإجراء فحص "كورونا"، لافتًا إلى أن هذه الأعراض تختلف لدى بعض المرضى، فقد يكون المصاب بظهور عرض واحد من الأعراض التي تلازم المتحور.

إجراءات ما بعد الفحص

وحول الإجراءات التي يتوجب على الشخص الذي أجرى فحص "كورونا"، اتخاذها، قال استشاري الأمراض الصدرية: "إن فترة إجراء الفحص وإعلان النتيجة يفصل بينهما يومين، يجب خلالها على الشخص اتباع الإرشادات التي أقرتها وزارة الصحة وفق البرتوكول الصحي المكافح لتفشي الفايروس والمتمثل بعزل نفسه عن أهل بيته، وارتداء الكمامة، والإكثار من شرب سوائل دافئة".

"وفي حال شعور الشخص الذي أجرى الفحص بارتفاع في درجات الحرارة، ينصح بتناول حبة أكمول كل 8 ساعات لحين ظهور النتيجة".

وحول الأعراض التي تمنع المضاعفات خاصة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، أكد أن حال شعور فئة كبار السن والأمراض المزمنة بضيق في النفس أو لهته أثناء الحركة أو عدم القدرة على الحركة، يكون تشخيص حالته انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم الأمر الذي يستدعي بالشخص الذهاب فوراً للمستشفى لتلقي العلاج.