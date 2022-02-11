أسعار الذهب اليوم في لبنان السبت 12 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان السبت 12 فبراير/شباط 2022، رغم هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، نحو 89814 ليرة (59.09 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، 67361 ليرة (44.32 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52392 ليرة (34.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 78589 ليرة (51.71 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.793 مليون ليرة (1838 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 628.711 ألف ليرة (413.66 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت، إذ طغت الزيادة الكبيرة في التكاليف على جاذبية المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط من التضخم.

يأتي ذلك بعد بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما غذّى الرهانات على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر المقبل.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها، أمس، على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أطول موجة مكاسب يومية منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بعد بيانات التضخم الأمريكية.

واليوم، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.51%؛ ليصل إلى مستوى 1828.10 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1826.87 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.1% حتى الآن هذا الأسبوع، إذ أدت المخاطر التضخمية والتوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

في التوقيت نفسه، هبط سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 2.09%، مسجلًا 23.03 دولار للأوقية.

كما صعد سعر البلاتين الفوري بنحو 0.2% عند 1031.90 دولار للأوقية، في حين انخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.65%، ليسجل مستوى 2245.27 دولار للأوقية.