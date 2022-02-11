أسعار الذهب اليوم في فلسطين السبت 12 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 12 فبراير/شباط 2022، رغم تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 191.20 شيكل (59.09 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في نهاية تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، إلى نحو 167.31 شيكل (51.71 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في فلسطين، نحو 143.41 شيكل (44.32 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 111.54 شيكل (34.47 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب في فلسطين

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، نحو 5946 شيكل (1838 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في فلسطين نحو 1338 شيكل (413.66 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة حيث بددت قفزة في التكاليف جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة.

وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3% خلال الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.7% إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.