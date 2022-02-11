أسعار الذهب اليوم في السودان السبت 12 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في السودان، السبت 12 فبراير/شباط 2022، رغم انخفاض المعدن النفيس بأسواق المال العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 26.178 ألف جنيه (59.09 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مساء تعاملات اليوم، 22.907 ألف جنيه (51.71 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بالتعاملات المسائية اليوم في السودان، مستوى 19.634 ألف جنيه (44.32 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، نحو 15.271 ألف جنيه (34.47 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب في السودان، خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 814.146 ألف جنيه (1838 دولارا). فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السودان بختام تعاملات اليوم، نحو 183.253 ألف جنيه (413.66 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث بددت قفزة في التكاليف بددت جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة.

وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3% خلال الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.7% إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.