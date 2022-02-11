أسعار الذهب اليوم في تونس السبت 12 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في تونس اليوم، السبت 12 فبراير/شباط 2022، رغم تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في تونس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، 168.85 دينار (59.19 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس (الأكثر تداولًا في الأسواق)، 147.75 دينار (51.80 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات مساء اليوم في تونس، عند 126.64 دينار (44.40 دولار).

على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية اليوم السبت ، نحو 98.50 دينار (34.53 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وارتفع سعر أوقية "أونصة" الذهب في تونس، خلال التعاملات المسائية اليوم، عند نحو 5251 دينارًا (1841 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في تونس مساء تعاملات اليوم، نحو 1182 دينارًا (414.36 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب اليوم السبت ، حيث بددت قفزة في التكاليف جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة.

وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3% خلال الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.7% إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.