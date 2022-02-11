دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فوراً

حثت وزارة الخارجية اليابانية، رعاياها في أوكرانيا، اليوم الجمعة، على مغادرة البلاد فورًا؛ نظرًا لحشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية.

ورفعت وزارة الخارجية اليابانية- بحسب بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- تحذيرها بشأن السفر لأوكرانيا إلى أعلى مستوى، داعية جميع المواطنين إلى مغادرة كييف وتجنب السفر إلى هناك.

وذكرت أن هناك نحو 150 مواطنًا يابانيًا يقيمون في أوكرانيا، وستواصل السفارة اليابانية في كييف عملها، بما في ذلك الجهود المبذولة لحماية المواطنين اليابانيين.

وبدورها دعت هولندا رعاياها الى مغادرة اوكرانيا في أسرع وقت، بينما بدأت اسرائيل إجلاء دبلوماسييها من هذا البلد، بعد ان وصلت الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة الروسية- الغربية بشأنه إلى طريق مسدود، ما يزيد احتمالات نشوب الحرب.

وقالت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) الجمعة نقلا عن سفير هولندا في كييف جينس دي مول إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.

وكان قد دعا الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الرعايا الأمريكيين المتواجدين فى أوكرانيا، للمغادرة فورًا، وأشار إلى أن إرسال قوات أمريكية للإجلاء سيكون بمثابة حرب عالمية. وأضاف، فى تصريحات مساء أمس الأول، «أنه ليس هذا شىء مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابى، ونحن نتعامل مع أحد أكبر جيوش العالم، فى إشارة للجيش الروسى»، ولفت إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يفعل أى شىء قد يكون له تأثير سلبى على المواطنين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن الأمور من الممكن أن تتفاقم وتصبح جنونية بشكل سريع فى أوكرانيا.

وكانت حثت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين فى أوكرانيا على المغادرة فورًا، بسبب التهديدات المتزايدة بعمل عسكرى روسى «مزعوم» ضد أوكرانيا.

وبدورها دعت الخارجية البريطانية رعايانا لمغادرة أوكرانيا فورا طالما تتوفر رحلات تجارية للعودة .

وبدورها ايضا دعت الخارجية النرويجية من مواطنيها مغادرة أوكرانيا باسرع وقت .

وكما حثت وزارة الخارجية اللاتفية رعاياها في أقرب وق وسط تهديدات حول الاجتياح الروسي المحتمل للبلاد، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية اللاتفية: "وسط وجود تهديد أمني جدي من جانب روسيا قرب الحدود الأوكرانية والتهديدات حول إمكانية التصعيد، تحث وزارة الخارجية المواطنين اللاتفيين على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت".

وأضافت الوزارة في بيانها: "نقترح المغادرة عبر أي وسيلة نقل متاحة إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو".

بدورها قامت كوريا الجنوبية بتشكيل فريق عمل خاص لمراقبة الأوضاع في أوكرانيا. وقررت سلطات البلاد حظر السفر إلى أوكرانيا اعتبارا من 13 فبراير، وأوصت المواطنين الموجودين في أوكرانيا مغادرتها، مشيرة إلى أن عدد الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا يبلغ نحو 340 شخصا، بمن فيهم موظفوا السفارة.