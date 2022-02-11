بالفيديو من هو حاتم العزاوي العراقي الذي توفي يوم الخميس10 فبراير 2022؟- سبب وفاة حاتم العزاوي رفيق درب صدام حسين؟

من هو حاتم العزاوي العراقي الذي توفي يوم الخميس10 فبراير 2022؟- سبب وفاة حاتم العزاوي رفيق درب صدام حسين؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سبب وفاة المناضل العراقي حاتم حمدان العزاوي الذي وافته المنية اليوم في أحد مشافي العراقية ، وبعد انتشار الاخبار وتصديره للإعلام تصدر خبر الوفاة قائمة التريند في البلاد ، وعلى إثر ذلك ، قام المواطنين بالتضرع إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يلهم ذويه بالصبر والسلوان .

سبب وفاة العراقي حاتم حمدان العزاوي

وعن تفاصيل طبيعة المرض الذي أم بالراحل حاتم العزاوي ، فقد توفي عن عمر ناهز 87 عاما نتيجة تعرضه لمرض عضال ألزمه سرير المرض لفترة طويلة باحد المشتفيات في العاصمة المصرية القاهرة .

ابنة صدام حسين تنعى "رفيق درب" والدها حاتم العزاوي

ونعت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وفاة حاتم العزاوي “رفيق درب” والدها.

ونشرت رغد صورة بالأبيض والأسود للعزاوي على حسابها في تويتر، وأرفقتها بالقول “أنعى إليكم وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي، العم العزيز، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين، تعازينا الحارة لعائلته الغالية العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة..”.

وأكملت: “أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

وكتب د. محمود المسافر عبر توتير :" انتقل الى رحمة الله تعالى رجل الدولة القوي والمناضل الصابر حاتم حمدان العزاوي عمل المناضل ابو طي في أقوى حلقات الدولة وأكثرها سرية ولم تغره المناصب فخرج منها نزيها ونظيفا ومترفعا عن كل عيب. رحم الله ابا طي واسكنه فسيح جناته.