لقاء ثلاثي يجمع جيش "الإسرائيلي" بنظيره اللبناني واليونيفيل

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الجمعة، عقد لقاء ثلاثي بين ممثلين عن اليونيفيل والجيشين اللبناني و"الإسرائيلي"، في موقع قوات اليونيفيل في رأس الناقورة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، إن الوفد "الإسرائيلي" ترأسه العميد إفي ديفرين، رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش، وحضره قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ستيفانو ديل كول، ومسؤولون عسكريون لبنانيون.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن العميد دفرين عرض خلال الاجتماع، الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان ووجود أسلحة محظورة فيه.

وأوضحت القناة أن العميد توجه إلى قائد اليونيفيل المنتهية ولايته، شاكرا إياه على جهوده ومساهمته في حالة الاستقرار على الحدود الشمالية.