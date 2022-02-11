أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر العملات الرقمية، والذي تراجع، في ارتداد سريع بعد تسجيل سوق "الكريبتو" مكاسب خلال تداولات أمس الخميس.

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة إلى 1.71 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 52.18 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.62% ليصل إلى 43146.99 دولار.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.30% إلى 3069.97 دولار.

وهوى سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.80% لتصل إلى 414.71 دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

وخسر سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.40% ليسجل 1.14 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 6.56% إلى 0.8125 دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

وهبط سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.49% إلى 20.44 دولار.

وفقد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.47% إلى 0.152 دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 3.37% ليصل إلى 133.30 دولار.

وتراجع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.95% إلى 17.39 دولار.