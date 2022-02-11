سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، والذي تراجع في معاملات اليوم الجمعة، بالتوازي مع هبوط أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ويلاحظ وجود اهتمام كبير من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 923.77 جنيه (58.80 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) 808.31 جنيه (51.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم 692.84 جنيه (44.10 دولار).

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 538.87 جنيه (34.30 دولار).

سعر الأوقية الذهب في مصر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم، نحو 28729 جنيها (1829دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 6467 جنيها (411.59 دولار).