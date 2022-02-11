إصابات بالرصاص وبالاختناق بينهم صحفي خلال مواجهات في بيتا و بيت دجن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مسيرة احتجاجية لفلسطينيين عند جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس (شمال الضفة)، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق.

ووفق تصريح مقتضب لمدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل؛ فإن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أربعة صحفيين خلال تغطيتهم الأحداث، واستدعت إصابة أحدهم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد جبريل أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، فيما أصيب قرابة 150 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

ومنذ أشهر؛ تدور مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتا"، إثر خروج مظاهرات مطالبة بإعادة أراضٍ تقع على قمة جبل "صبيح" في البلدة لأصحابها، بعد أن استولى عليها الاحتلال.

يشار إلى أن الجبل يقع بالقرب من مفترق "تفوح"، ويتوسط البلدات الفلسطينية "بيتا" و"قبلان" و"يتما"، وأقيمت عليه البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مسيرة احتجاجية لفلسطينيين في قرية بيت دجن شرق نابلس (شمال الضفة)، ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص المعدني والاختناق بين صفوف المواطنين.

ووفق تصريح مقتضب لمدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، فإن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، بينهم صحفي ومسعفان يعملان في الإغاثة الطبية.

وأضاف جبريل أن قرابة 37 مواطناً أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم صحفيان كانا يغطيان الأحداث.

وتشهد قرى نابلس كل يوم جمعة، مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومنددة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.