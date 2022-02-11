طائرات مُسيرة تطلق قنابل الغاز تجاه صيادي العصافير شرق غزة

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن طائرات "إسرائيلية" مُسيرة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه صيادي العصافير في قطاع غزة.

ووفق المصادر، قثد أطلقت طائرة "إسرائيلية" مسيرة قنابل الغاز تجاه صيادي العصافير شرق حي التفاح وأجبرتهم على الانسحاب، فيما أطلقت طائرة أخرى قنابل الغاز تجاه الصيادين والأراضي الزراعية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والزوارق الحربية "الإسرائيلية" أطلقت نيران رشاشتها صباحا صوب عدة محاور من القطاع إضافة إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في عرض بحر السودانية شمال غرب غزة.