عشرات الإصابات برصاص قوات الاحتلال في نابلس و قلقيلية

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين بالضرب، اليوم الجمعة، خلال مواجهات شهدها جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على 4 صحفيين نقل أحدهم إلى المستشفى خلال تغطيتهم المواجهات في المكان، مشيرا إلى أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، ونحو 150 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفوق المصادر المحلية، فقد أصيبت الصحفية رنين صوافطة خلال تغطيتها المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.