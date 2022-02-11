"إسرائيل": تظاهرة ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين

تظاهر عشرات النشطاء "الإسرائيليين "، اليوم الجمعة، ضد الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، عند حاجز زعترة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس.

واستنكر المتظاهرون اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وضرورة وضع حد لبلطجتهم، مؤكدين أنهم اختاروا التظاهر قرب زعترة كونها أكثر الأماكن التي تحولت الى بؤرة استيطانية لممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وذكرت الناشطة إيدي أرغوب من حركة "ننظر الى عيون الاحتلال" أن "الناشطين يقومون أيضا بالتظاهر على الجسور في مناطق عديدة من إسرائيل، لتذكير الكل الإسرائيلي أن الاحتلال قاتل، علماً أن المتظاهرين يعانون من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال".