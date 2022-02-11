إقالة مُذيع بإذاعة "الجيش" تثير عاصفة في "إسرائيل"

أثارت قضية وقف الصحفي "الإسرائيلي" "بردوغو"، صباح اليوم الجمعة، عاصفة كبيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية :"إن وقف المذيع ومقدم البرامج في إذاعة جيش الاحتلال "بردوغو" عن العمل قد أثار عاصفة قوية في "إسرائيل".

ويُشار إلى أن "بردوغو" يُعد من الشخصيات الداعمة لرئيس المعارضة "الإسرائيلية" الحالي ورئيس الوزراء السابق بينيامين نتنياهو.

من جانبهم أعلن العديد من أعضاء الكنيست "الإسرائيلي" من المعارضة عن مقاطعتهم لـ"إذاعة الجيش"، بسبب قرارها وقف الصحفي المعارض "بردوغو" عن العمل.

ويُقدم الصحفي "بردوغو" برنامجاً حوارياً تحت اسم "فيلنسكي أند بردوغو" بشكل يومي على إذاعة جيش الاحتلال، يتناول فيه العديد من الإشكاليات والاخفاقات الحكومية ويوجه انتقادات حادة لأصحاب هذه الإخفاقات,