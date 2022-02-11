مزاعم "إسرائيلية": حزب الله امتلك منظومات دفاع جوي متطورة

زعمت وسائل عبرية، أمس الخميس، بأن "حزب الله" نجح بتهريب منظومات دفاع جوي روسيّة الصنع متطورة من طراز SA-8 SA-17 وغيرها من سوريا للبنان لتشويش نشاطات سلاح الجو الإسرائيلي وإسقاط طائراته.

ونقل محلّل الشؤون العسكرية في موقع “واللا العبري”، أمير بوخبوط، عن مصادر في ما يعرف بـ"شعبة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيليّ قولها :“بدأ حزب الله بالكشف في الميدان عن منظومات الدفاع الجويّ التي بحوزته، زاعماً أنه نجح في تهريبها في السنوات الأخيرة من سوريا وهو لا تحرص على إخفائها.

وقالت المصادر :”إنّ تشغيل المنظومات علنًا دون جهدٍ لإخفائها يهدف إلى تحدي وتهديد طائرات سلاح الجوّ "الإسرائيليّ"، كما يهدف لنقل رسالة الأمين العام للحزب حسن نصر الله بأنّ الواقع في سماء لبنان قد تغير.

وأشار بوخبوط إلى أنّ التغيير الأمني في المنطقة أدى إلى تغيير أساليب العمل، محذّراً سلاح الجو أثناء القيام بطلعات جوية للتصوير وجمع معلومات من هذه المنظومات.

ولفت المحلل قائلاً :”يعمل الجيش "الإسرائيليّ" على التعامل مع التغيرات في الساحة اللبنانية من خلال إدخال تطويرات تكنولوجية جديدة، وأساليب عمل إبداعية بهدف مواصلة الحفاظ على تفوق سلاح الجو الإسرائيليّ في المنطقة والاستعداد لاحتمال أنْ يحاول "حزب الله" إسقاط طائرة مأهولة أوْ طائرة بدون طيار كما حصل في السابق”.

وشددت المصادر، على أن الجيش "الإسرائيليّ" لن يتخلى عن حرية العمل في سماء لبنان.

وختمت قولها زاعمةً :"إنّ التقديرات هي أنّ عناصر "حزب الله" خضعت لتدريبات وتشغيل على المنظومات الجوية في الأراضي السورية".