تعيين ضابطاً رفيعاً في الجيش "الإسرائيلي" لأحد المناصب في دولة عربية

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء أمس الخميس، عن تعيين ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي في منصب رسمي في مملكة البحرين.

وقال موقع القناة 13 العبري :"أن ضابطا بحريا "إسرائيلياً" رفيعاً سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة لهذا الغرض.

وأشار الموقع إلى أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي.

وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط "اسرائيلي" يتم تعيينه بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.

وبدورهم توقع مسؤولون "إسرائيليون" أن يأخذ هذا التعاون الذي وصفوه بـ "الاستثنائي" بين "إسرائيل" ودول الخليج زخماً جديدا في المستقبل القريب.

من جانبه زعم المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" إن "الجيش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة، وقبل هذا، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش "الإسرائيلي" في دولة أخرى".