الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة واستقرار الأجواء اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 11-2-2022، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول الى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل، وتستقر الأجواء بشكل عام مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شرقية ليلاً، والله تعالى أعلم

السبت: 2022-02-12

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة نهاراً في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة الى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم

الأحد: 2022-02-13

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء معتدلة نهاراً في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع طقس صحو غالباً، وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة الى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصاً في الجبال، وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم

الإثنين: 2022-02-14

تنخفض الحرارة بسكل ملموس وتغطي السماء خلال ساعات النهار كميات كبيرة من اليحب على إرتفاعات مختالفة. ويسود خلال ساعات النهار جو بارد نسبي الى بارد في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة . ليلاً يسود جو بارد جداً خاصة في الجبال. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 2022-02-15

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبي خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. ليلاً تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى واعلم.

الأربعاء: 2022-02-16

يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود يوم دافئ نسبياً، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. وتسود أجواء غائمة جزئياً نهاراً وباردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.