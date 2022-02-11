الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة 11-2-2022، غائما إلى غائم جزئي وشديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا الى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد السبت صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الإثنين المقبل غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهياة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.