أسعار الذهب اليوم في المغرب الجمعة 11 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 11 فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع تأرجح المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في المغرب

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب اليوم، نحو 549.47 درهم (59.05 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية بالمغرب اليوم، 480.80 درهم (51.67 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب اليوم، إلى 412.11 درهم (44.28 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل نحو 320.53 درهم (34.44 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب

وسجل سعر أوقية الذهب في المغرب اليوم نحو 17.089 ألف درهم (1836دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المغرب اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 3.846 ألف درهم (413.33 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود اليوم الجمعة ، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة وسط ترقب المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1832.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 1835.67 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1832.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا "يبدو أن الذهب أعاد أخيرا اكتشاف دوره كأداة تحوط من التضخم وأصبح يتحرك بشكل مستقل عن عائدات السندات الأمريكية".

وأضاف "إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع قد يدفع ذلك الذهب للصعود إذ أنه قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة مما قد يبطئ نمو الاقتصاد العالمي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.33 دولار للأوقية ونزل سعر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1024.67 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2290.36 دولار.