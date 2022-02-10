طبيعة مرض العلامة في المذهب الحنفي الشيخ محمد المدارس .. موعد جنازة ومؤلفات العلامة محمد المدرس

يبحث المواطنون العراقيون عن طبيعة مرض العلامة في المذهب الحنفي الشيخ محمد المدارس المعلق بشيخ الحنفية في بغداد ، بعدما تم الإعلان رسميا عن وفاته مساء اليوم الخميس الموافق 10-فبراير/ شباط 2022 وعلى الفور بدأت المواقع الإخبارية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تداول خبر الوفاة ، فيما عم الحزن والغم بين صفوف ذوبه وأقرانه وكل من يعرف سواء كان في العراق او خارجها ، وبعد التحري والبحث تمكن فريق فلسطين اليوم بوضع كافة التفاصيل التي تم تداولها في وفاة العلامة محمد المدرس مع ابراز بطاقة تعريفية له في اسفل السطور ، مع ابرز مؤلفاته الكتب .

طبيعة مرض وفاة الشيخ محمد المدرس

وعن الإجابة عن التساؤلات حول سبب وفاة الشيخ العلامة محمد المدرس ، فإن المجمع الفقهي العراقي (مؤسسة الإفتاء لأهل السُنة)، قد اكتفى بالإعلان عن وفاته دون التطرق إلى معرفة سبب ملابسات الوفاة التي اشغلت المواطنين.

موعد دفن العلامة محمد المدرس

ومن المقر ان يتم تشييع جثمان علامة المذهب الحنفي محمد المدرس خلال الساعات المقبلة في مسقط رأسه بالعراق ، كما سيتم انطلاق موكب الجنازة بعد اداء صلاة على جثمانه ، إلا أن يواري الثرى إلى احد المقابر .

حساب علي على تويتر كتب : لا شك أن وفاة العلماء من المصائب، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارحمهم واغفر لهم".

مؤلفات الشيخ محمد المدرس

وقد وضعنا لكم ابرز مؤلفات الشيخ محمد المدرس ، وهي على النحو التالي: أسماء القرآن في القرآن - طبع في المملكة الأردنية، عمان، دار الأعلام للنشر والتوزيع 2010. المرة والتكرار في أوامر النصوص الشرعية - مأخوذ من بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي. العقل والنفس والروح - مخطوط. مكانة الحرف العربي في الإسلام - مخطوط. شرح وصية الإمام الأعظم لتلميذهِ الإمام أبي يوسف (في آداب العالم والمتعلم) - مخطوط. العروبة والإسلام والعلاقة بينهما - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية - مصر - الطبعة الأولى 2019.

وأعلن المتحدث باسم المجمع الفقهي مصطفى البياتي في تدوينة عن وفاة المدرس، قائلاً: "علامة المذهب الحنفي محمد محروس المدرس في ذمة الله". pic.twitter.com/ZvJwrQwj7B — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed_IQ_yahoo) February 10, 2022

ومن ابرز مؤلفات الشيخ محمد المدرس ، هو ، كتاب ، سرعة البديهة في التراث. آداب المجالس، (مقالة). غرابية ميكافيلي وميكافيلية الغراب، (مقالة). أمريكا تخبط أم تخطيط. (مقالة). الشخصيَّة الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم القانونية والعقائد - دار البشير - عمان 1993م، ومكتبة أمير - كركوك 2015. نِثار العقول في علم الأصول - (محاضرات ألقيت على طلبة كلية القانون) في جامعة بغداد.

بالإضافة إلى كتاب الاستنساخ البشري بين الطب والقانون - بحث مشترك مع عدد من الأساتذة - بيت الحكمة -1999م ، حكمة تقبيل الحجر الأسود - (مقالة) في مجلة الرسالة الإسلامية – بغداد ، كما انه يوجد هناك كتب ومؤلفات علمية للعلامة محمد المدرس.

من هو الشيخ محمد المدرس ويكيبيديا

ووضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة العلامة الراحل الشيخ محمد المدرس ، واسمه كاملاً محمد محروس بن عبد اللطيف المدرس الأعظمي وهو من مواليد عام 1941 في بغداد . ويعد من الشخصيات الدينية المهمة في البلاد ، وعلامة في المذهب الحنفي .

دراسة محمد المدرس

امام الدراسة الاكاديمية للعلامة محمد المدرس ، فقد أكمل تحصيله الدراسي في كلية الحقوق جامعة بغداد عام 1963. وبعدها حصل على شهادة الدبلوم في الشريعة من جامعة الأزهر بمصر عام 1968.

وبعد أن حصل الشيخ الراحل على شهادة الدبلوم من جامعة الازهر ، فقد حصل بعدها على شهادة الماجستير في الفقه المقارن منها في كلية الشريعة والقانون عام 1969، ثم شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف من المؤسسة نفسها عام 1976.

وقد ابرع العلامة الشيخ محمد المدرس ، فقد دراسته وعلومه في الشريعة الإسلامية ، حيث اجتهد في تدريس علوم الفقه، وأصول الفقه الحنفي، والشافعي، وعلم القواعد الكليَّة (عددها 5 معمول بها بكل المذاهب)، لسنوات عدة في دورات منتدى الإمام أبي حنيفة وبالمدرسة الوفائيَّة الدينيَّة في بغداد.