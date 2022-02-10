أسعار الذهب اليوم في فلسطين الجمعة 12 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 11 فبراير/شباط 2022، تزامنا مع تأرجح المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات اليوم، عند نحو 190.03 شيكل (59.05 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في نهاية تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، عند نحو 166.28 شيكل (51.67 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في فلسطين، نحو 142.53 شيكل (44.28 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 110.85 شيكل (34.44 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب في فلسطين

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، نحو 5910 شيكل (1836 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في فلسطين نحو 1330 شيكلا (413.33 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود اليوم الجمعة ، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة وسط ترقب المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1832.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 1835.67 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1832.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا "يبدو أن الذهب أعاد أخيرا اكتشاف دوره كأداة تحوط من التضخم وأصبح يتحرك بشكل مستقل عن عائدات السندات الأمريكية".

وأضاف "إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع قد يدفع ذلك الذهب للصعود إذ أنه قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة مما قد يبطئ نمو الاقتصاد العالمي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.33 دولار للأوقية ونزل سعر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1024.67 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2290.36 دولار.