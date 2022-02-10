أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة .

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس .

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.91.5دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.48 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.54 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار في ليبيا:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.63 للبيع و4.608 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.15 للبيع و5.13 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 208 دينارات.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 243.5 دينار.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 255.5 دينارً.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 277.8 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.30 دينار .

يأتي ذلك، حذر الاتحاد العام لعمال النفط الليبي الحكومة من استمرارها في تجاهل تنفيذ قرار زيادة المرتبات للعاملين في القطاع والصادر عام 2013القاضي برفع مرتباتهم بنسبة 67%

وأصدر الاتحاد بيان في وقت مبكر الخميس اوضح فيه بانه بصدد رفع دعوى قضائية لدى مكتب النائب العام ضد ما اسماهم المسؤولين عن تعطيل تنفيذ قرار رفع المرتبات

واشار البيان بان التاخر الحكومي سيجبر العاملين في القطاع للقيام باضرابات من شانها التاثير على حجم ايرادات الدولة وانعكاسات سلبية على ملفي الكهرباء والوقود

وكانت حكومة تيسير الأعمال قد رفعت الاشهر الماضية مرتبات عدد من العاملين في القطاعات العامة بينها التعليم والصحة وسط مطالبات بتنفيذ قرار زيادة.