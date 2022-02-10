أسعار الذهب اليوم في اليمن الجمعة 11 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 11فبراير/شباط 2022، تزامنا مع تأرجح المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في اليمن اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن، خلال التعاملات المسائية اليوم 14776 ريالا (59.05 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في اليمن 12929 ريالا (51.67 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 11082 ريالا (44.28 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في اليمن اليوم، فقد سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 8619 ريالا (34.44 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في اليمن

ارتفع سعر أوقية الذهب في اليمن، خلال تعاملات اليوم إلى 459533 ريالا (1836 دولارا). فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 103434 ريالا (413.33 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود اليوم الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة وسط ترقب المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1832.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 1835.67 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1832.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا "يبدو أن الذهب أعاد أخيرا اكتشاف دوره كأداة تحوط من التضخم وأصبح يتحرك بشكل مستقل عن عائدات السندات الأمريكية".

وأضاف "إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع قد يدفع ذلك الذهب للصعود إذ أنه قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة مما قد يبطئ نمو الاقتصاد العالمي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.33 دولار للأوقية ونزل سعر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1024.67 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2290.36 دولار.