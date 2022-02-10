سبب وفاة العلامة الشيخ محمد المدرس في العراق موعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة الشيخ محمد المدرس علامة المذهب الحنفي موعد الدفن ويكيبيديا ، أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس الموافق 10-2-2022 عن وفاة العلامة محمد المدرس ، فيما بدأ المواطنين في العراق والدول العربية بالبحث عن مواقع التواصل الاجتماعية والاخبارية عن تفاصيل الخبر الذي بات قضية عامة بالإضافة إلى أنه وصل قائمة الأكثر بحثا وتريند في البلاد ، فريق فلسطين اليوم وضع في هذه السطور تفاصيل الوفاة الذي اعتبره البعض خسارة علمية عريقة .

ونقدم لكم في هذه المقالة عن سبب وفاة علامة المذهب الحنفي الشيخ محمد المدرس ومع موعد مراسم الدفن وتشييع الجنازة ، وعلى المنصات الرقمية تقدم آلاف المواطنين بواجب التعازي في وفاة الشيخ وكذلك شخصيات عراقية وعربية وعلماء ، ضارعين إلى الله عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة .

سبب وفاة الشيخ محمد المدرس

وعن الإجابة عن التساؤلات حول سبب وفاة الشيخ العلامة محمد المدرس ، فإن المجمع الفقهي العراقي (مؤسسة الإفتاء لأهل السُنة)، قد اكتفى بالإعلان عن وفاته دون التطرق إلى معرفة سبب ملابسات الوفاة التي اشغلت المواطنين.





موعد دفن العلامة محمد المدرس

ومن المقر ان يتم تشييع جثمان علامة المذهب الحنفي محمد المدرس خلال الساعات المقبلة في مسقط رأسه بالعراق ، كما سيتم انطلاق موكب الجنازة بعد اداء صلاة على جثمانه ، إلا أن يواري الثرى إلى احد المقابر .

حساب علي على تويتر كتب : لا شك أن وفاة العلماء من المصائب، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارحمهم واغفر لهم".





من هو الشيخ محمد المدرس ويكيبيديا

ووضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة العلامة الراحل الشيخ محمد المدرس ، وهو من مواليد عام 1941 في بغداد . ويعد من الشخصيات الدينية المهمة في البلاد ، وعلامة في المذهب الحنفي .

دراسة محمد المدرس

امام الدراسة الاكاديمية للعلامة محمد المدرس ، فقد أكمل تحصيله الدراسي في كلية الحقوق جامعة بغداد عام 1963. وبعدها حصل على شهادة الدبلوم في الشريعة من جامعة الأزهر بمصر عام 1968.

وبعد أن حصل الشيخ الراحل على شهادة الدبلوم من جامعة الازهر ، فقد حصل بعدها على شهادة الماجستير في الفقه المقارن منها في كلية الشريعة والقانون عام 1969، ثم شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف من المؤسسة نفسها عام 1976.

وقد ابرع العلامة الشيخ محمد المدرس ، فقد دراسته وعلومه في الشريعة الإسلامية ، حيث اجتهد في تدريس علوم الفقه، وأصول الفقه الحنفي، والشافعي، وعلم القواعد الكليَّة (عددها 5 معمول بها بكل المذاهب)، لسنوات عدة في دورات منتدى الإمام أبي حنيفة وبالمدرسة الوفائيَّة الدينيَّة في بغداد.