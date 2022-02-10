ما هو طبيعة مرض العراقي حاتم حمدان العزاوي .. وفاة حاتم العزاوي بالقاهرة السيرة الذاتية

ما هو طبيعة مرض المتوفى العراقي حاتم حمدان العزاوي ، وأفادت مصادر عراقية بوفاة حاتم العزاوي اليوم الخميس الموافق 10-2-2022 بعد ان كان يتعالج من مرض مزمن في احد المستشفيات في جمهورية مصر العربية ، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم بين المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي ، وقام فريق فلسطين اليوم بوضع الإجابة في هذه المقالة بعد أن رصدنا خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة على الانترنت ، إلى جانب ذلك قمنا بوضع معلومات عامة عن العزاوي الذي يعرفه كل عراقي وكان له بصمة واضحة في عهد الرئيس العراقي صدام حسين .

طبيعة مرض العراقي حاتم حمدان العزاوي

وعن تفاصيل طبيعة المرض الذي أم بالراحل حاتم العزاوي ، فقد توفي عن عمر ناهز 87 عاما نتيجة تعرضه لمرض عضال ألزمه سرير المرض فترة طويلة في أحد المشافي القاهرة .

موعد جنازة حاتم العزاوي

وبعد الانتهاء من كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد الصلاة على جثمان حاتم حمدان العزاوي ، كما أنه لم يتم تحديد مكان مراسم التشييع الجنازة في جمهورية مصر أم سيتم نقله إلى العراق ويتم دفنه هناك في مسقط راسه في مدينة الثورة بالعراق .





وفاة حاتم حمدان العزاوي

سلطان الغزاوي ، ببالغ الحزن والاسى تنعى قبيلة العزة الاستاذ حاتم حمدان محمود العزاوي احد وجهاء وشخصيات القبيلة المحترمين والذي انتقل الى الرفيق الاعلى في مصر العروبة الشقيقة نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الكريمة الصبر الجميل والسلوان.

أنعى إليكم وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي،،العم العزيز،، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين، تعازينا الحارة لعائلته الغالية العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة ،، اسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.انا لله وانا اايه راجعون.. pic.twitter.com/xTOFsDH7TS — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 10, 2022

كما أن رغد صدام حسين ، نعت في تغريدة لها المتوفى حاتم حمدان العزاوي، كما نعت عشيرة العزة عمي المناضل الكبير (رئيس ديوان الرئاسة السابق)حاتم حمدان العزاوي فجر اليوم الخميس، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك عمي العزيز".

ببالغ الحزن والاسى تنعى قبيلة العزة الاستاذ حاتم حمدان محمود العزاوي احد وجهاء وشخصيات القبيلة المحترمين والذي انتقل الى الرفيق الاعلى في مصر العروبة الشقيقة نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الكريمة الصبر الجميل والسلوان

وستقام pic.twitter.com/uOSM8tcrRp — سلطان العَزّاوي (@sultanalazawy1) February 10, 2022

د. محمود المسافر كتب :" انتقل الى رحمة الله تعالى رجل الدولة القوي والمناضل الصابر حاتم حمدان العزاوي عمل المناضل ابو طي في أقوى حلقات الدولة وأكثرها سرية ولم تغره المناصب فخرج منها نزيها ونظيفا ومترفعا عن كل عيب. رحم الله ابا طي واسكنه فسيح جناته.

من هو حاتم حمدان العزاوي ويكيبيديا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن المناضل العراقي حاتم حمدان العزاوي ، وهو على النحو التالي: الميلاد 1935، توفي عمر يناهز (86 – 87) عاماً، مدينة الثورة بغداد، الجنسية العراق، الديانة الإسلام، المهنة سياسي .

انتقل الى رحمة الله حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق وامير سر مجلس امن الدولة ومستشار الامن القومي سابقا . pic.twitter.com/K85JEbbYn5 — هايدة العامري (@3eGbAeByX4hxd1b) February 10, 2022

ونستكمل معكم المعلومات في هذه المقالة حول خاتم العزاوي ، وقد ترعرع في كنف عائلة اعتادت الطريقة الرفاعية، وهي من العائلات الميزة والبارزة في الجمهورية العراقية بشكل كبير، وهي من العائلات التي لها مكانها في العراق.

وشارك حاتم شارك في محاول اغتيال عبد الكريم القاسم، وشارك في الأحداث التي وقعت بعد ثورة الرابع عشر من رمضان عام 1963، وتشرد وتم اعتقاله بسب مبادئه ، وفق مصادر عراقية .