تفاصيل سبب وفاة العراقي حاتم حمدان العزاوي في مصر وموعد الدفن ويكيبيديا .. من هو حاتم العزاوي

تفاصيل سبب وفاة حاتم حمدان العزاوي وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلنت وسائل إعلام عراقية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق 10-2-2022 عن وفاة المناضل العراقي حاتم حمدان ، فيما عم الحزن والغم بين صفوف العراقيين وذويه على رحيل عضو المجلس الوطني العراقي، ورئيس ديوان الرئاسة سابقاً ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع طبيعة المرض الذي ألم به .

وسوف نوضح لكم سبب وفاة المناضل العراقي حاتم حمدان العزاوي الذي وافته المنية اليوم في أحد مشافي العراقية ، وبعد انتشار الاخبار وتصديره للإعلام تصدر خبر الوفاة قائمة التريند في البلاد ، وعلى إثر ذلك ، قام المواطنين بالتضرع إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يلهم ذويه بالصبر والسلوان .

سبب وفاة العراقي حاتم حمدان العزاوي

وعن تفاصيل طبيعة المرض الذي أم بالراحل حاتم العزاوي ، فقد توفي عن عمر ناهز 87 عاما نتيجة تعرضه لمرض عضال ألزمه سرير المرض لفترة طويلة باحد المشتفيات في العاصمة المصرية القاهرة .

موعد جنازة حاتم العزاوي

وبعد الانتهاء من كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد الصلاة على جثمان حاتم حمدان العزاوي ، لكن من المقرر ان يكون خلال الساعات المقبلة القليلة في مدينة الثورة بغداد .

وفاة حاتم حمدان العزاوي

سلطان الغزاوي ، ببالغ الحزن والاسى تنعى قبيلة العزة الاستاذ حاتم حمدان محمود العزاوي احد وجهاء وشخصيات القبيلة المحترمين والذي انتقل الى الرفيق الاعلى في مصر العروبة الشقيقة نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الكريمة الصبر الجميل والسلوان.

انتقل الى رحمة الله تعالى رجل الدولة القوي والمناضل الصابر

حاتم حمدان العزاوي

عمل المناضل ابو طي في أقوى حلقات الدولة وأكثرها سرية ولم تغره المناصب فخرج منها نزيها ونظيفا ومترفعا عن كل عيب.

رحم الله ابا طي واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/nz23yABxA4 — Mahmoud Almsafir د. محمود خالد المسافر (@AlmsafirMahmoud) February 10, 2022

كما أن رغد صدام حسين ، نعت في تغريدة لها المتوفى حاتم حمدان العزاوي، كما نعت عشيرة العزة عمي المناضل الكبير (رئيس ديوان الرئاسة السابق)حاتم حمدان العزاوي فجر اليوم الخميس، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك عمي العزيز".

د. محمود المسافر كتب :" انتقل الى رحمة الله تعالى رجل الدولة القوي والمناضل الصابر حاتم حمدان العزاوي عمل المناضل ابو طي في أقوى حلقات الدولة وأكثرها سرية ولم تغره المناصب فخرج منها نزيها ونظيفا ومترفعا عن كل عيب. رحم الله ابا طي واسكنه فسيح جناته.

كل نفس ذائقة الموت



تنعى عشيرة العزة عمي المناضل الكبير (رئيس ديوان الرئاسة السابق)حاتم حمدان العزاوي فجر اليوم الخميس الموافق

١٠ / ٢ / ٢٠٢٢

سائلين المولى عز وجل ان

يتغمده برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا اليه راجعون

الله يرحمك عمي العزيز pic.twitter.com/2tSCEoQOaR — د.عدنان العزاوي (@de_wev) February 10, 2022

من هو حاتم حمدان العزاوي ويكيبيديا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن المناضل العراقي حاتم حمدان العزاوي ، وهو على النحو التالي: الميلاد 1935، توفي عمر يناهز (86 – 87) عاماً، مدينة الثورة بغداد، الجنسية العراق، الديانة الإسلام، المهنة سياسي .

ونستكمل معكم المعلومات في هذه المقالة حول خاتم العزاوي ، وقد ترعرع في كنف عائلة اعتادت الطريقة الرفاعية، وهي من العائلات الميزة والبارزة في الجمهورية العراقية بشكل كبير، وهي من العائلات التي لها مكانها في العراق.

*حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة في عهد الوطني في ذمة الله



انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ/ حاتم حمدان محمود العزاوي (رئيس ديوان الرئاسة في عهد الوطني) فجر اليوم الخميس 10/2/2022 في القاهرة

نسألكم الدعاء والترحم عليه كما يكن لكم الخير جميعاً

انا لله وانا اليه راجعون* — ☆Neser Aliraq☆نسر العراق☆ (@neserST) February 10, 2022

اعتقال حاتم العزاوي

وشارك حاتم شارك في محاول اغتيال عبد الكريم القاسم، وشارك في الأحداث التي وقعت بعد ثورة الرابع عشر من رمضان عام 1963، وتشرد وتم اعتقاله بسب مبادئه ، وفق مصادر عراقية .

صور حاتم العزاوي





