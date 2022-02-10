أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 11 فبراير شباط 2022، تراجعت أسعار الذهب بالتزامن مع تأرجح المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم 8267 دينارا (59.05 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم، لنحو 6201 دنانير (44.28 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر اليوم، نزل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4823 دينارا (34.44 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 4134 دينارا (29.52 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل 7234 دينارا (51.67 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم نحو 257.118 ألف دينار (1836 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 57.874 ألف دينار (413.33 دولار).